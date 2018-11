Zum 31. Mundart­abend des CDU-Stadtverbandes Wittlich „Bai oos en Wedlich“ lädt der Vorsitzende Jan Salfer für Donnerstag, 8. November, nach Wittlich ein. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Jugendheim St.

Bernhard. Was die Gäste dort tun sollen: „Med Wedliern und Freemen schwäädsen“, sagt der Vorsitzende. Und: „Sood ooch aanern Beschääd.“ Karten zum Preis von 4 Euro sind bei der CDU-Geschäftsstelle, Friedrichstraße 36b, in der Buchhandlung Altstadt oder aber an der Abendkasse erhältlich.