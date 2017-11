Wittlicher Kaufleute füllen wieder Weihnachtsstiefel

Wittlich (red) Die Kaufleute des Vereins Stadtmarketing-Wittlich haben die ehemalige, von Christian Schrot initiierte Aktion "Kaufleute füllen Weihnachtsstiefel" bereits im Jahr 2016 wieder aktiviert. Sie wollen somit die Adventszeit für Kinder noch ein Stückchen stimmungsvoller gestalten und die Kinder mit einem prall gefüllten Nikolausstiefel überraschen.



Dafür braucht es nur eines: Kinderschuhe oder -stiefel. Kinder bis acht Jahre können beim Verein Stadtmarketing Wittlich am Marktplatz 5 bis 5. Dezember saubere oder selbst gebastelte Stiefel/Schuhe abgeben (pro Teilnehmer nur einen Schuh/Stiefel. Der Verein füllt diese mit "Süßem & Gesundem" sowie einem kleinen Spiel oder Buch und verteilt die Stiefel im Anschluss an die teilnehmenden Betriebe.

Die Kinder haben zwischen dem 6. und 16. Dezember Zeit, die Stiefel in den Geschäftsauslagen/Schaufenstern der Innenstadt zu suchen. Am Samstag, 16. Dezember, können die Stiefel in den Geschäften abgeholt werden.