später lesen Weiterführende Schulen Wittlicher Realschulen plus informieren Eltern Teilen

Twittern

Teilen



(red) Die Clara-Viebig-Realschule plus und die Kurfürst-Balduin-Realschule plus laden alle Eltern der Grundschüler aus der Klassenstufe 4, die ihre Kinder im nächsten Schuljahr an einer weiterführenden Schule anmelden werden, zu einem gemeinsamen Informationsabend ein.