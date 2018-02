Wittlicher Schule ehrt zahlreiche Schüler

(red) Das Peter-Wust-Gymnasium hat Schüler geehrt, die das Gymnasium in zahlreichen Wettbewerben oder durch Engagement würdig vertreten haben. So wurden die Paten aus den Jahrgangsstufen 8 und 9 geehrt, die sich um die schnelle Eingewöhnung, das allgemeine Wohlfühlen und die Erleichterung des Schulalltags für die Fünftklässler verdient gemacht haben. Weiterhin bekamen Preisträger der Mathe-Olympiade und des Landeswettbewerbs Mathematik ihre Urkunden. Ebenso zeichnete die Fachschaft Bildende Kunst die Preisträgerinnen Angelina Müller (erster Preis), Lorena Plein (Buchpreis) und Louisa Hellerberg (Buchpreis) aus, die beim Mal- und Zeichenwettbewerb der Unfallkasse Rheinland-Pfalz erfolgreich teilgenommen haben. Abschließend wurden die Schüler, die am Lesesommer 2017 teilgenommen haben, gewürdigt. ⇥Foto: PWG

FOTO: privat / TV