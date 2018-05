Der neue Klosterplatz (neben Markushaus) wird am Sonntag, 6.Mai, eingeweiht. Aus diesem Anlass bietet die katholische Frauengemeinschaft Wittlich Kaffee und Kuchen im Markushaus an und bittet um Kuchenspenden. Der Erlös kommt der Beratungsstelle für Kinder krebskranker Eltern, „Papillon“, zugute. Wer einen Kuchen spenden möchte, der sollte diesen am Sonntag ab 10.30 Uhr im Markushaus abgeben.