später lesen Wittlicher Strafanstalten heute im Fernsehen Teilen

Twittern

Teilen



Wittlich (will) "Eine Kleinstadt hinter Gittern - Die Gefängnisanlage Wittlich" heißt eine Reportage, über die beiden Strafanstalten in Wittlich, die am heutigen Montag erstmals auf dem Fernsehsender N24 ausgestrahlt wird. Ab 20.05 Uhr läuft die Doku, für die ein dreiköpfiges Fernsehteam eine Woche lang in der Justizvollzugsanstalt (JVA) und der Jugendstrafanstalt (JSA) gedreht hat.