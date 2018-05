Wittlicher Wanderrabe auf der Zielgeraden

Kinder der Kitas Bischofsdhron und Gonzerath präsentieren ihre Lieblingsbücher.

() Wieder neigt sich ein Wanderraben-Jahr dem Ende zu, und der Rabe Rasmus kehrt zurück in sein heimatliches Nest in der Stadt- und Kreisergänzungsbücherei in Wittlich. Dort trafen sich beim zurückliegenden Präsentationstermin die Kinder aus den Kitas Bischofsdhron und Gonzerath, um ihre Lieblingsbücher vorzustellen. Bereits zum zweiten Mal lag der lustige Titel „Die Olchis bekommen ein Haustier“ von Erhard Dietl ganz vorne in der Gunst der Kinder. Begleitet von live aufgeführter Gitarren-Musik trugen die Kinder aus Bischofsdhron einen fetzigen Olchi-Song vor, der nachdrücklich vor dem Mitnehmen grüner Dracheneier warnt. Verkleidet mit selbst gebastelten Olchi-Helmen waren die Darsteller kaum noch von ihren Bilderbuchhelden zu unterscheiden.

Auf Platz eins in der Kita Gonzerath landete die Monstergeschichte „Der beste Letzte“ von William Bee. Aus organisatorischen Gründen stellten die Kinder dann aber ihren drittplatzierten Titel „Antonia war schon mal da“ vor. In einem szenischen Spiel erzählten sie die Geschichte einer kleinen Reisegruppe, die sich auf eine Weltreise begibt.

Auf einen Termin dürfen sich die Wanderraben-Kinder noch freuen: Am 24. Mai findet um 9.30 Uhr im Haus der Jugend in Wittlich das große Abschlussfest statt, bei dem das Geheimnis um das absolute Lieblingsbuch aller Kinder gelüftet wird. Außerdem wartet als Belohnung für die tollen Arbeiten eine professionelle Theateraufführung mit dem Marotte Figurentheater auf alle Akteure.

Die mittlerweile fest im Veranstaltungskalender der Stadt- und Kreisergänzungsbücherei etablierte Aktion startet im Herbst zum siebten Mal. Hierfür haben sich bereits sechs Kindertagesstätten angemeldet.

Für 2019/2020 sind noch einige Plätze frei. Interessierte können sich anmelden bei Anke Freudenreich, Telefon 06571/27036, E-Mail an anke.freudenreich@stadtbuecherei.wittlich.de.

FOTO: Carl Münzel