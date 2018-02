Wittlicher Wochenmarkt ist zurück auf dem Platz an der Lieser

Da die Baumaßnahmen am Lieserufer so gut wie abgeschlossen sind, können die Marktleute seit heute wieder ihren altbekannten Standort einnehmen. Christian Moeris

Neun Monate ist es her, da mussten die Marktleute wegen der Baumaßnahme „Statd am Fluss“ umziehen. DIM mai 2017 wurde der wochenmarkt vom Platz an der Lieser auf den Marktplatz verlegt. Da die Bauarbeiten am Lieserufer bis auf wenige Restarbeiten jedoch nun abgeschlossen sind, können die Marktbetreiber nun wieder ihre Verkaufsstände auf dem Platz an der Lieser aufbauen. Der Wittlicher Wochenmarkt als sogenannter „Grüner Markt“ besteht bereits seit 1981. Bürger und Besucher der Stadt Wittlich können dort ihre Bedürfnisse des täglichen Lebens decken, wobei der Wochenmarkt ifür Qualität und Frische bekannt ist.

Marktzeit Wer seine Einkäufe auf dem Wochenmarkt erledigen möchte, findet diesen nun wieder jeden Dienstag in der Zeit von 8 bis 13 Uhr und jeden Freitag in der Zeit von 8 bis 14.30 Uhr auf dem Platz an der Lieser.

Das Angebot Feinkost und Antipasti, Eier, Frischgeflügel, hausgeachte Nudeln, Hausmacher -Wurst, Backwaren aller Art, Olivenöl aus Italien, Saisonales Obst und Gemüse - teils aus biologischem Anbau, dienstags gibt es auf dem Wochenmarkt zudem frischen Fisch, Backfisch und Fischfeinkost.