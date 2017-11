Wittlicherin bei Katzenberger-Show

Wittlich (red/will) Petra Willems

„3 Boxen, dein Style – Mit Daniela Katzenberger“ ist der Titel einer neuen Nachmittagsserie auf dem Fernsehsender RTL II.

Im Mittelpunkt der heutigen Folge steht eine Frau aus Wittlich: Die 28-jährige Jennifer möchte ihren Liebsten Manuel mit einem neuen Look überraschen. Die Protagonistin ist seit sieben Jahren mit ihrem Freund liiert, die beiden haben gemeinsam den zweijährigen Sohn Ryan. Jennifer ist nach ihrer Schwangerschaft mit ihrer Figur zwar zufrieden, doch ihre Experimentierfreude in Sachen Kleidung hat sie seitdem verlassen.

Deshalb sollen Daniela Katzenberger und ihr Styling-Team der jungen Frau bei der Auswahl der neuen Kleidung helfen. In „3 Boxen, dein Style“ bringt Katzenberger gemeinsam mit ihrem Team frischen Wind in den Kleiderschrank von Frauen. Nachdem sich die „Katze“ ein Bild von der Kandidatin und ihrem modischen Anliegen gemacht hat, stellen drei Experten jeweils ein Komplett-Outfit zusammen. Die Kandidatin bekommt die neuen Outfits in drei Boxen zum Anprobieren nach Hause geschickt. Beim Beraten von Freundinnen oder Verwandten hat sie die Qual der Wahl: Welcher Look soll es sein? Darüber hinaus erhält jede Kandidatin ein Profi-Makeover, das dem Outfit den letzten Schliff verleiht.

Die Serie „3 Boxen, dein Style – Mit Daniela Katzenberger“, wird seit dem 20. November jeweils montags bis freitags um 16 Uhr bei RTL II ausgestrahlt. Die Folge mit Jennifer wird heute }gezeigt.