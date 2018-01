später lesen Kultur Wohnzimmerkonzert mit Duo Teilen

Ein „Wohnzimmer-Konzert“ gibt das Trierer Duo „Wollmann & Brauner“ am Donnerstag, 22. Februar, ab 20 Uhr in der Casa Tony M. in der Alten Posthalterei. Erhard Wollmann und Ralph Brauner arbeiten seit über 15 Jahren in verschiedenen Musikprojekten zusammen. Wollmann & Brauner bieten Blues-, Jazz-, Country- und auch Rocksongs aus verschiedenen Epochen von Muddy Waters bis Chuck Berry, von den Beatles bis James Taylor oder Neil Young.Wegen der begrenzten Platzkapazität in der Casa sind insgesamt nur 50 Eintrittskarten für das Konzert verfügbar.