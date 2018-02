später lesen Vortrag Wolfgang Bosbach spricht in Kröv Teilen

Twittern

Teilen



( einen Vortrag mit Wolfgang Bosbach hat der Wirtschaftskreis Bernkastel-Wittlich organisiert. Der ehemalige Vorsitzender des Innenausschusses des Deutschen Bundestages wird am Dienstag, 27. März, um 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) in der Weinbrunnenhalle „Kröver Nacktarsch“ in Kröv referieren. Sein Thema: „Deutschland 2018 – politische und wirtschaftliche Perspektiven“. Bosbach war von Februar 2000 bis November 2009 stellvertretender Vorsitzender der CDU-Bundestagsfraktion und von November 2009 bis Juli 2015 Vorsitzender des Innenausschusses des Deutschen Bundestages. Am 22. August 2016 verkündete er, 2017 nicht mehr für den Bundestag kandidieren zu wollen. Er wolle seine restliche Kraft nicht mehr dafür aufwenden, „gegen meine eigene Partei zu argumentieren und gegen meine eigene Partei anzutreten“. Mit dieser Geradlinigkeit in der langen Zeit seines politischen Lebens und Wirkens hat sich Wolfgang Bosbach bei den Bürgern ein hohes Ansehen und ebenso große Beliebtheit erworben.