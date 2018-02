später lesen Kunst Zeichnen wie Tony Munzlinger Teilen

Die Wittlicher Künstlerin Senne Simon bietet nach den Osterferien bis Mitte Juni einen Zeichen-Workshop für Jugendliche ab 14 Jahren an. Inspiriert von den Schwarz-Weiß-Zeichnungen Tony Munzlingers will sich Senne Simon mit einer Gruppe von maximal zehn Jugendlichen wöchentlich in der „Casa Tony M. – Museum Tony Munzlinger“ zum Zeichnen treffen. Der Workshop startet am Freitag, 13. April, 15 bis 17 Uhr in der Casa Tony M. in der Alten Posthalterei. Zum Ende des Workshops findet eine Ausstellung in der Casa Tony M. statt. Die Teilnehmergebühr für zehn Doppelstunden inklusive aller Arbeitsmaterialien beträgt 50 Euro pro Person. Auf Antrag kann auf die Teilnahmegebühr verzichtet beziehungsweise eine Ermäßigung vereinbart werden.