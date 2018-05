Zeltingen-Rachtig kommt im Wettbewerb “Unser Dorf hat Zukunft“ weiter

Die Moselgemeinde hat sich im Landkreis Bernkastel-Wittlich gegen den Mitbewerber Mülheim durchgesetzt.

Beim Kreisentscheid des Wettbewerbes “Unser Dorf hat Zukunft“ im Landkreis Bernkastel-Wittlich hat die Gemeinde Zeltingen-Rachtig gesiegt. Der Moselort hat sich somit zur Teilnahme am weiterführenden Gebietsentscheid der Region Trier qualifiziert, der am Montag, 22. Mai, beginnt. Im Landkreis Bernkastel-Wittlich sind mit Mülheim an der Mosel und Zeltingen Rachtig zwei Ortsgemeinden beim Bundeswettbewerb angetreten. Mülheim konnte die Kommission, die am Dienstag durch beide Gemeinden gewandert ist, nicht in gleicher Art und Weise von seinen Qualitäten überzeugen, wie es die Gemeinde Zeltingen-Rachtig geschafft hat. „Doch die Entscheidung ist der Jury nicht leichtgefallen, da sich beide Gemeinden von ihrer besten Seite gezeigt haben und sich gut präsentiert haben“, kommentiert die Kommission die Entscheidung. Doch auch Mülheim an der Mosel, das im Jahr rund 70.000 Übernachtungsgäste verbucht, wird durch die Ratschläge der Kommission dazu, was im Ort verbessert werden könnte, von der Teilnahme am Wettbewerb profitieren.