Zeugen gesucht: Unbekannte zerkratzen Auto

Unbekannte haben am Wochenende in Osann-Monzel ein Auto zerkratzt. Das teilt die Polizeiinspektion Wittlich mit.

Der dunkle Ford Kombi sei in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 22 und 11 Uhr auf einem Stellplatz in der Nikolausstraße 1 in Osann-Monzel geparkt gewesen. In diesem Zeitraum hätten bisher unbekannte Täter das Auto zerkratzt.

Nun sucht die Polizei Zeugen. Wer in der Nacht von Freitag auf Samstag etwas Verdächtiges gesehen hat oder andere Hinweise hat soll sich an die Polizeiinspektion Wittlich wenden unter Telefon 06571/926-0 oder per E-Mail: piwittlich@polizei.rlp.de