(red) Eine Delegation der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte-IGFM- besuchte zum neunten Mal Flüchtlinge im Irak. Die IGFM finanziert laufende Projekte und neue in den Flüchtlingslagern Mambrashan und Esyan.

Es wurden 15 Interviews mit IS-Opfern geführt, darunter ein gerade vor einer Woche freigekommenes junges Mädchen und ein 15-jähriger Junge, der vier Jahre IS-Kämpfer war. Die Delegation nahm auch an dem Kongress „Kampf dem Extremismus“ und der Unicef-Pressekonferenz im Lager Esyan teil. Spenden können im neuen Lager der IGFM in der Friedrichstraße 51 in Wittlich abgegeben werden.⇥ Foto: Katrin Bornmüller