später lesen Polizei Zug muss abbremsen: Autofahrer überquert geschlossenen Bahnübergang Teilen

Twittern

Teilen



Trotz Rotlicht und geschlossener Halbschranke hat ein Autofahrer am Sonntagabend am Bahnübergang in Hetzerath (Kreis Bernkastel-Wittlich) nicht warten wollen. Eine gerade losfahrende Regionalbahn musste daraufhin abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Red