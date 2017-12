Zur Dämmerstunde Schnäppchen machen

Am Donnerstagabend, 21. Dezember, haben die Geschäfte in Wittlich ihre Türen bis 21 Uhr geöffnet und laden zum „Late-Shine-Shopping“ ein.

„Wir haben bewusst ein Late-Shine-Shopping initiiert und kein Late-Night-Shopping erklärt Gregor Fischer vom Vorstand des Vereins Stadtmarketing-Wittlich. Für die Aktion am Donnerstagabend, 21. Dezember, will der Stadtmarketing- und Gewerbeverein nämlich alle seine Geschäfte im Innenstadtbereich besonders beleuchten oder auch anstrahlen lassen.

Ab dem frühen Nachmittag sollen die teilnehmenden Geschäfte so farbenfroh und stimmungsvoll in Szene gesetzt werden. „Damit tauchen wir unsere Stadt in ein weihnachtliches Rot“, sagt Fischer.

Der Stadtbummel durch Wittlich lohnt sich an diesem Abend allemal: Besucher haben die Möglichkeit länger als sonst üblich, nämlich bis 21 Uhr, gemütlich durch die Einkaufsstadt oder die Geschäfte zu bummeln und sich von der weihnachtlichen Atmosphäre mitreißen zu lassen.

Im Einzelhandel der Innenstadt finden sich sicherlich letzte oder aber auch erste Geschenke für jeden Geschmack und nach dem Stadtbummel laden neben der Wittlicher Gastronomie zusätzlich die Stände der Wittlicher Weihnachtstage zur Rast ein.

Ein letztes Glas Glühwein oder ein letzter Crêpes auf dem Platz an der Lieser werden an diesem Abend sogar bis 22 Uhr angeboten. Verena Kartz von der Stadtverwaltung und Mitorganisatorin der Weihnachtstage freut sich: „Das mit dem Verein abgestimmte Late-Shine-Shopping passt hervorragend zu unserem letzten Öffnungstag der Weihnachtstage.“ Mit Live-Musik wird für Unterhaltung gesorgt: Mit Weihnachtsschlagern sorgt an diesem Abend die Formation Bobby & Out of control die Besucher in der Stadt Wittlich für Weihnachtsstimmung. Um 18 Uhr startet eine „Schbautzkäärdsen-Rääs“ (Hochdeutsch: Wunderkerzen-Reise) mit Albert Klein. Er liest die Weihnachtsgeschichte nach dem Lukasevangelium auf Wittlicher Platt vor den Fenstern der teilnehmenden Betriebe. Schon seit dem 1. Dezember können Besucher, Gäste und Kunden der Stadt jeweils einige Zeilen der Weihnachtsgeschichte nach dem Lukas Evangelium auf Platt in den Schaufenstern der teilnehmenden Geschäfte lesen.

Treffpunkt und Anmeldung beim Büro des Stadtmarketing-Vereins, Telefon 06571/4086.