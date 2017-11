später lesen Zwei Wanderungen rund um das Meerfelder Maar Teilen

Meerfeld (red) Der Natur- und Geopark Vulkaneifel bietet rund um Meerfeld folgende Veranstaltungen an: Am Samstag, 25. November, startet um 13.30 Uhr eine rund dreieinhalbstündige Wanderung, die Einblicke in die Entstehung der Erdgeschichte und einen Ausblick in ein Dorf im Maar gibt. Treffpunkt ist der Parkplatz am Sportplatz in Meerfeld.