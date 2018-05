später lesen Freizeit Zwei Wanderungen und eine verlegte Radtour Teilen

Die Senioren des Eifelvereins Wittlich wandern am heutigen Dienstag mit Diethelm Bähren bei Mehring. Die Rundwanderung ist fünf Kilometer lang und dauert 1,5 Stunden. Abfahrt der PKW-Fahrgemeinschaften ist um 14 Uhr auf dem Viehmarktplatz in Wittlich. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Am Mittwoch, 9. Mai, gibt es eine zweistündige Rundwanderung mit Jörg Schultze. Abfahrt der PKW-Fahrgemeinschaften ist um 13.30 Uhr auf dem Viehmarktplatz in Wittlich. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.