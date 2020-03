Prozess : Wittlicher Balkonsturz – Mann zu Freiheitsstrafe verurteilt

Wittlich/Trier Wegen Körperverletzung mit Todesfolge hat die Trierer Schwurgerichtskammer einen 26-Jährigen zu acht Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.

Am Abend des 16. August 2019 waren der Angeklagte und seine Freundin auf der Wittlicher Säubrennerkirmes in einen Streit geraten, der sich später in der Wohnung der Frau fortsetzte und eskalierte. Beide standen zu dem Zeitpunkt unter Alkoholeinfluss.