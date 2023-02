Neue Pläne : Marode Brücken und Straßen im Moseltal: Wo 2023 gebaut wird - und wo Staus drohen

Die Sanierung der Ehranger Brücke steht erst kommendes Jahr auf dem Plan. Schon in diesem Jahr sollen die Vorbereitungen starten. Foto: TV/Harald Jansen

Trier Viele Straßen im Land sind marode. In diesem Jahr packt die Autobahn GmbH des Bundes einige neue Projekte in der Region an - darunter die Fellerbachtalbrücke und die A64 Richtung Luxemburg. Wie lange es dauert und was das für Autofahrer bedeutet.