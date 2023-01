Backkunst : Köstliche Kunstwerke für Klein und Groß – Wo es in der Region Trier Motivtorten gibt

Konz/Trier/Wittlich Motivtorten sind gefragter denn je. Dabei scheinen der Fantasie (fast) keine Grenzen gesetzt. Der TV hat sich umgehört, wer sie herstellt, wann sie bestellt werden sollten und wie teuer sie sind.

Lucy Vila hat Job in Luxemburg für Motivtorten in Konz aufgegeben

Kein Wunder, dass neben den Konditoren auch ursprünglich Branchenfremde das Motivtortenbacken als Geschäftsmodell für sich entdeckt haben. So wie Lucy Vila, Inhaberin von „Lucy’s cakes“ in Konz. Ihre erste Motivtorte hat sie vor zwölf Jahren für ihre Kinder gebacken. Mit einem Buch von Debbie Brown stieg sie ins Thema ein, belegte wenig später einen Kursus an der renommierten Londoner Kochschule „Le Cordon Bleu“. Dort lernte sie auch, wie man Preise kalkuliert und eine Konditorei startet. Die Faszination für das Thema mündete darin, dass sie vor mehr als zehn Jahren ihre Stelle als Kundenberaterin in Luxemburg kündigte und bei der Handwerkskammer ein Gewerbe in Konz anmeldete.