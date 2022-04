Ukraine : Leer stehende Hotels in der Region werden zu Flüchtlingsunterkünften

Im Familienhotel in Horath wurde Platz für über 200 Ukraine-Flüchtlinge geschaffen. Foto: Christoph Strouvelle Foto: Christoph Strouvelle

Trier Das Land und Kommunen in der Region haben für die Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen einige leer stehende Hotels angemietet, etwa in Bitburg, Bernkastel-Kues und in Horath. Über 400.000 Euro pro Monat gibt das Land für die Unterkünfte aus.