Produkte aus der Region Bauern- und Wochenmärkte in der Region - frische und regionale Produkte aus Trier, Eifel und Hunsrück

In Hillesheim hat der Wochenmarkt eine lang zurückreichende Tradition. Bereits seit dem Mittelalter finden in Hillesheim Märkte statt. Heutzutage können Besucher an jedem ersten und dritten Donnerstag im Monat von 7 bis 13 Uhr frisches Obst und Gemüse sowie vieles mehr hier einkaufen.