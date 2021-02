Entsorgung : Wohin kommt der Biomüll in der Region Trier? Ingrid Wesselers Kampf für die Biotonne

In die Tonne oder in die Tüte? Wer glaubt, dass diese Frage endgültig beantwortet ist, könnte sich getäuscht haben. Vor allem in der Vulkaneifel gibt es Menschen, die hartnäckig für das vermeintliche Auslaufmodell Biotonne kämpfen. Eine davon ist Ingrid Wesseler.

Biotüte oder Biotonne? Um eine Antwort auf diese Frage wird in der Region Trier schon seit Jahren gestritten. Im Moment sieht es so aus, als könnte sich das sogenannte Modell Trier Plus, also die Biotüte, am Ende durchsetzen. Aber: Sollte eines Tages doch die braune Biotonne verpflichtend eingeführt werden, hätte eine 67-jährige Rentnerin aus der Vulkaneifel daran großen Anteil. „An meinem Namen klebt die Biotonne“, sagt Ingrid Wesseler und muss dabei lachen. Und sie wagt einen Blick in die nicht allzu ferne Zukunft: „In ein paar Jahren wird die Biotonne überall in Deutschland stehen – auch in der Region Trier.“

Man könnte über diese Aussage schmunzeln. So wie in der Vergangenheit womöglich auch schon einige regionale Kommunalpolitiker und Abfallverantwortliche über Ingrid Wesseler und ihre Mitstreiter gelächelt haben dürften, wenn diese sich mal wieder unüberhörbar für die Biotonne einsetzten. „Die werden gedacht haben, dass sich das schon wieder legt – und in einigen Wochen ist alles vergessen“, meint die gebürtige Rheinländerin, die mit ihrem Mann vor 32 Jahren in die Vulkaneifel zog.

Ein gutes Jahrzehnt danach wurde im damals noch sogenannten Kreis Daun die Biotonne eingeführt, zu einem Zeitpunkt, als die Küchen- und Lebensmittelabfälle andernorts noch in den Hausmüll wanderten oder auf den Kompost. Das Kreislaufwirtschaftsgesetz schob dem vor einigen Jahren aber einen Riegel vor. Biomüll, so die Vorgabe, ist künftig überall getrennt vom normalen Hausmüll zu sammeln und zu verwerten.

Den Bürgern in der Vulkaneifel hätte die gesetzliche Neuregelung im Prinzip egal sein können. Mehr als 40 Prozent der Haushalte hatten ja schließlich schon die Biotonne. Zu dumm nur, dass es die braunen Tonnen in den anderen Kommunen der Region nicht gab und sich eine Mehrheit der dortigen Kommunalpolitiker auch nicht mit den zusätzlichen Abfallbehältern anfreunden wollte.

Unvergessen sind die damaligen „Madentonnen“-Äußerungen des Eifeler CDU-Landtagsabgeordneten Michael Billen verbunden mit der Ankündigung, im 2016er Landtagswahlkampf auf Wahlplakaten rot-grüne Maden aus einer rot-grünen Abfalltonne herauskrabbeln zu lassen. Die Drohkulisse zeigte Wirkung. Noch vor der Landtagswahl verkündeten die regionalen Biotonnenkritiker den mit der für Abfallwirtschaft zuständige Koblenzer Struktur- und Genehmigungsdirektion geschlossenen Burgfrieden.

Danach wird in den Kommunen der Region Trier keine Biotonne eingeführt. Stattdessen sollen die Bürger ihre Speisen- und Küchenabfälle bei einer der regionalen Grüngutsammelstellen abgeben – freiwillig, wie es heißt. Gebühren sollen dafür nicht verlangt werden; auch die für die Küchenabfälle bereitgestellten kompostierbaren Tüten werden kostenlos abgegeben. Im Vulkaneifelkreis soll bei der Biotonne bis 2019 alles beim Alten bleiben. So lange liefen noch die abgeschlossenen Verträge, erklärt Landrat Heinz-Peter Thiel.

Mit dem bevorstehenden Ablauf der Verträge wurde aus der kommunalpolitisch interessierten, aber parteipolitisch nicht gebundenen Bürgerin Ingrid Wesseler die nimmermüde Streiterin für die Bio­tonne. Ihr Schlüsselerlebnis war nach eigenen Angaben eine Kreisausschusssitzung im August 2019. Damals habe der Geschäftsführer des regionalen Abfallzweckverbands ART das bevorstehende Ende der Biotonne verkündet, sagt Wesseler – ohne dass der Kreistag darüber entschieden hätte und ohne die Bürger der Vulkaneifel darüber zu befragen. Dabei stand für die langjährige Mitarbeiterin in der Dauner Veranstaltungshalle Forum fest: „Die Menschen hier wollten diese Containerlösung nicht.“

Ingrid Wesseler richtete eine Facebookgruppe ein, die innerhalb kürzester Zeit 1000 Follower hatte. Gemeinsam mit Mitstreitern gründete sie eine Interessengemeinschaft, die für den Erhalt der Biotonne trommelte, eine andere Initiative um Karl Hüppeler aus Esch sammelte 11 000 Unterschriften für ein Bürgerbegehren. Dazu kam es zwar nicht. Doch der Druck war im Kessel. Er entwich nur deshalb einigermaßen geordnet, weil sich der Dauner Kreistag letztlich mehrheitlich zu einem Kompromiss durchrang: Wer will, darf seine Biotonne behalten, muss dafür aber zusätzlich zahlen – satte 111,25 Euro im Jahr. Immerhin rund 2000 Vulkaneifel-Haushalte entschieden sich dafür.

Ingrid Wesseler glaubt, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Biotonne in der gesamten Region eingeführt wird. Auch aus Klimaschutzgründen, sagt sie, und weil etwa Gehbehinderte oder Kleinwüchsige die Biomüllcontainer kaum oder nur schwer erreichen könnten.

Beim regionalen Abfallzweckverband feiern die Verantwortlichen das sogenannte Modell Trier Plus dagegen als Erfolg. Biotüte und Biotonne seien gleichwertig, bilanzierte ART-Chef Max Monzel Ende vergangenen Jahres. Die Sammelmengen pro Einwohner stiegen kräftig, während die Restabfallmenge sinke.

Irgendwann im Laufe dieses Jahres dürfte das derzeit noch grün regierte Mainzer Umweltministerium signalisieren, ob der Trierer Sonderweg eine Dauerlösung sein wird oder ein Auslaufmodell.