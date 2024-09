Versicherung bei Demenz Versicherungsschutz bei Demenz: Was, wenn Oma den Herd anlässt?

Der Zettel am Herd als Sicherheit? Hier ist Gefahr in Verzug. Angehörige und Betroffene von Demenz sollten ihren Versicherungsschutz prüfen. Denn in solchen Fällen ist die Gefahr von Unfällen groß. Foto: dpa

Foto: dpa-tmn/Christin Klose