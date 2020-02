„Media and Me“ : Workshop für junge Leute: Backstage bei den Medien – Bewerbung bis 21. Februar

Foto: TV

Trier Du bist jung und wolltest schon immer mal Backstage in die Medienbranche hineinschauen? Dann ist das deine Chance! Das Programm „Media and Me“ bietet die Möglichkeit, Medienunternehmen in Deutschland, Luxemburg, Belgien und Frankreich kennenzulernen – darunter auch den Trierischen Volksfreund.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Backstage bei Medienberufen: Jungen Leute mit Interesse an Medien bietet das Programm „Media and Me“ die Möglichkeit, Medienunternehmen im Grenzraum zwischen Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Belgien kennenzulernen.

24 Medienunternehmen in allen vier Ländern bieten von März bis Oktober insgesamt 24 Workshops, Seminare und Besuchsprogramme an. Auch der Trierische Volksfreund beteiligt sich am 28. Mai mit einem Kreativ-Workshop zur Zukunft der Nachricht.

Interessenten können sich bis Freitag, 21. Februar, für das von der Landesmedienanstalt Saarland initiierte Programm bewerben. Die Schirmherrschaft hat Tagesschau-Sprecher Jan Hofer übernommen.