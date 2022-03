Pandemie : Zahl der Corona-Fälle in Luxemburg wieder leicht gestiegen

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Luxemburg ist wieder leicht gestiegen. Foto: dpa Foto: TV/vetter friedemann

Luxemburg Die Zahl der Corona-Infektionen ist in Luxemburg in der vergangenen Woche wieder leicht angestiegen. Vor allem bei Kindern und Jugendlichen wurden mehr Fälle registriert. In der Region hingegen geht die Zahl der Infektionen bei Jüngeren weiter zurück.

Nachdem die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Luxemburg seit Wochen kontinuierlich zurückgeht, ist sie in der vergangenen Woche wieder gestiegen, und zwar um 28 Prozent. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag 736 nach 575 in der Woche davor.

Ein Grund für den Anstieg dürfte das Ende der Winterferien in Luxemburg sein. Diese endeten am 20. Februar. Auffallend ist, dass vor allem bei Kindern und Jugendlichen die Zahl der Neuinfektionen zugenommen haben. Laut luxemburgischer Gesundheitsbehörde wurde der größte Anstieg in der Altersgruppe 0 bis 14 Jahre (plus 75 Prozent) verzeichnet, gefolgt von der Altersgruppe 15 bis 29 Jahre mit einem Plus von 61 Prozent. Am häufigsten kommt es weiterhin im Familienkreis zu Corona-Infektionen, gefolgt von Reisen ins Ausland und Freizeitaktivitäten. In Schulen und auf der Arbeit werden nach Angaben der Gesundheitsbehörde nur wenige Infektionsfälle registriert.

So ist die Corona-Lage in den Krankenhäusern und in Rheinland-Pfalz

Die Lage in den Krankenhäusern in Luxemburg war auch in der vergangenen Woche weiterhin entspannt. 28 Covid-Patienten wurden dort behandelt, sieben von ihnen auf Intensivstationen. Das Durchschnittsalter der Covid-Patienten in den Kliniken liegt bei 62 Jahren.