Pandemie : Zahl der Corona-Infektionen in Luxemburg steigt wieder

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Luxemburg steigt wieder an. Foto: dpa Foto: friedemann vetter (ve._)

Die Corona-Lage in Luxemburg ist weiter angespannt. Die Zahl der Neuinfektionen ist in der vergangenen Woche wieder gestiegen. Die Inzidenz auch, sie ist drei Mal so hoch wie in Deutschland.