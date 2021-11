Pandemie : Zahl der Corona-Infektionen steigt deutlich

Ein Intensivpfleger arbeitet auf einer Intensivstation. Symbolbild vom Januar 2021. Foto: Sebastian Gollnow/dpa Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Trier Auch in Rheinland-Pfalz steigen die Zahlen an Corona-Neuinfektionen weiter an. Und: Covid-Patienten auf Intensivstationen sind überwiegend ungeimpft. Der Überblick.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt weiter deutlich an. Das Robert Koch-Institut hat am Donnerstag für Deutschland mit 33 949 weiteren Fällen einen neuen Tagesrekord seit Beginn vermeldet. Auch in Rheinland-Pfalz steigen die Zahlen weiter an. Das Landesuntersuchungsamt meldet 1257 Neuinfektionen, die landesweite Inzidenz von 92 auf 103. Für die Region registrierte das Lua 154 weitere Corona-Fälle. Die höchste Inzidenz in der Region weist der Kreis Vulkaneifel mit 104, die niedrigste die Stadt Trier mit 64. Trotz des Anstiegs bleiben die vier Landkreise und die Stadt Trier vorerst weiter in der niedrigsten Corona-Warnstufe. Das heißt, es gibt zunächst keine zusätzlichen Einschränkungen, die vor allem Ungeimpfte betreffen würden.

Noch immer machen Personen, die nicht oder nicht vollständig geimpft sind, die Mehrzahl der in den Kliniken im Land behandelten Covid-Patienten aus. 438 Patienten wurden in den vergangenen zwei Monaten wegen Covid stationär behandelt, 74 Prozent von ihnen waren nach Angaben des Lua nicht geimpft. Besonders hoch ist der Anteil bei den unter 60-Jährigen, bei der Altersgruppe der 20- bis 29-Jährigen waren 90 Prozent der in den Kliniken behandelten Covid-Patienten ungeimpft.

Noch höher ist der Anteil der Ungeimpften bei den Covid-Patienten auf den Intensivstationen. In der Gruppe der 30- bis 49-Jährigen waren es laut Lua 100 Prozent. Mit zunehmenden Alter der Patienten nimmt auch der Anteil der Geimpften zu, die schwer an Covid erkranken. Bei den über 70-Jährigen auf den Intensivstationen waren in den vergangenen zwei Monaten 37 Prozent Geimpfte.

Die Gesundheitsminister der Länder diskutieren bei ihrem Treffen am Bodensee auch über sogenannte Booster-Impfungen insbesondere für Ältere, medizinisches Personal und Immunschwache. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Auffrischungsimpfungen unter anderem für Personen ab 70 Jahren. Rheinland-Pfalz bietet die Booster-Impfungen allen Erwachsen an, deren vollständige Impfung länger als sechs Monate zurückliegt.

Mit den steigenden Corona-Zahlen nehmen auch die Infektionen bei Kindern und Jugendlichen wieder zu. Landesweit galten am Mittwoch 1311 Schüler als Corona positiv, in der Region waren es 139. Wie ein Sprecher des Bildungsministeriums auf Anfrage unserer Redaktion sagte, habe man nach den Herbstferien mit einem solchen „graduellen“ Anstieg der Infektionszahlen bei Schülern gerechnet. Sie seien vor allem auf Reiserückkehrer zurückzuführen.