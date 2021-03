Pandemie : Zahl der Corona-Neuinfektionen in der Region sinkt - Kunden nutzen erste Lockerungen (Update)

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in der Region geht weiter zurück. Nur der Kreis Vulkaneifel liegt bei der Inzidenz derzeit noch über 50. Derweil nutzten viele die am Montag erfolgten Lockerungen bei Friseuren und Blumengeschäften.

Seit Montag haben die Friseure im Land wieder geöffnet. Auch in der Region haben davon gleich am ersten Tag viele Kunden, die seit Mitte Dezember nicht mehr ihre Haare haben schneiden lassen, Gebrauch gemacht. Auch Blumengeschäfte und Gartencenter dürfen wieder öffnen. Letztere allerdings nur im Außenbereich. Geschäfte dürfen wieder Kunden bedienen. Diese müssen sich vorab anmelden und vor dem Einkauf registrieren. Allerdings dürfen maximal zwei Personen aus einem Haushalt zeitgleich in den Laden.

Mit etwas mehr als 49 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohnern in sieben Tagen lag die Inzidenz in Rheinland-Pfalz gestern bundesweit am niedrigsten. Auch in der Region sind die Zahlen wieder etwas zurückgegangen. Vergangene Woche lagen noch drei der vier Landkreise in der Region im roten Bereich, gestern war es nur noch einer. Mit einer Inzidenz von 62,7 wies der Vulkaneifel-Kreis die höchste Inzidenz in der Region auf. In allen anderen Kreisen und auch in der Stadt Trier lag die Zahl der Neuinfektionen wieder unter den Grenzwert von 50. Die niedrigsten Inzidenzen wiesen Trier und mit Bernkastel-Wittlich mit knapp über 26 auf.