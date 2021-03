Pandemie : Zahl der Corona-Neuinfektionen in der Region sinkt

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in der Region geht weiter zurück. Nur der Kreis Vulkaneifel liegt bei der Inzidenz derzeit noch über 50.

Vergangene Woche lagen noch drei der vier Landkreise in der Region im roten Bereich, heute ist es nur noch einer. Mit einer Inzidenz von 62,7 weist der Vulkaneifel-Kreis derzeit die höchste Inzidenz in der Region auf. In allen anderen Kreisen, auch im Eifelkreis Bitburg-Prüm, und auch in der Stadt Trier ist die Zahl der Neuinfektionen wieder unter den Grenzwert von 50.