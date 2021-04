Umwelt : Zahl der Elektroautos in der Region hat sich in einem Jahr verdoppelt

Zahl der Elektroautos in der Region hat sich in einem Jahr verdoppelt

Stromtankstelle am Trierer Rathaus: In Rheinland-Pfalz gibt es zu wenige Ladestationen für Elektroautos. Foto: Roland Morgen

Trier Wegen der staatlichen Unterstützung kaufen immer mehr Menschen Fahrzeuge mit alternativem Antrieb. Experte sieht Entwicklung trotzdem kritisch: Noch keine Verkehrswende.

Die Zahl der Elektroautos auf den Straßen der Region hat sich innerhalb eines Jahres auf fast 10 000 verdoppelt. Grund dafür dürften die deutlich gestiegenen staatlichen Subventionen für den Kauf von elektrisch angetriebenen Autos sein. Für reine E-Autos unter einem Verkaufspreis von 40 000 Euro zahlt der Staat eine Kaufprämie von 6000 Euro, für teurere Wagen beträgt die staatliche Unterstützung 5000 Euro. Im vergangenen Jahr hat sich der Anteil der neu zugelassenen Autos mit alternativem Antrieb (Gas, Elektro und Hybrid) in Rheinland-Pfalz verdreifacht. Mit fast 26 Prozent liegt er nun gleichauf mit dem von Diesel-Autos, wie aus Zahlen des Statistischen Landesamtes hervorgeht. 29 515 E-Autos (sowohl reine Stromer als auch Hybrid mit Elektro- und Verbrenner-Motor) waren 2020 in Rheinland-Pfalz zugelassen. Das waren fast fünfmal so viele wie noch 2016. Die Mehrzahl davon (rund 24 000) sind Hybrid-Autos. Das dürfte auch damit zusammenhängen, dass die Zahl der Ladestationen für die reinen E-Autos in Rheinland-Pfalz mit 1145 im Vergleich zu anderen Bundesländern immer noch gering ist.

Ein Blick in die Region bestätigt den Trend zu Hybrid-Autos. Von den rund 1500 E-Fahrzeugen, die Ende vergangenen Jahres im Eifelkreis Bitburg-Prüm zugelassen waren, hatten nur 363 einen reinen Elektroantrieb. Genau wie in den Nachbarkreisen hat sich die Zahl der E-Autos im Eifelkreis seit 2019 verdoppelt. In Bernkastel-Wittlich waren es im April vergangenen Jahres 838 Fahrzeuge, nun sind es 1802. In Trier-Saarburg hat sich die Zahl in dem Zeitraum von 1260 auf 2522 erhöht, in Trier von 958 auf 1933.