Justiz : Reichbürger, Querdenker und Prepper: Zahl der Ermittlungen gegen Extremisten steigt in Rheinland-Pfalz

Reichbürger, Querdenker und Prepper: Zahl der Ermittlungen gegen Extremisten steigt in Rheinland-Pfalz

Foto: dpa/Fabian Sommer

Mainz Sie schmieden Pläne für den Umsturz der Bundesrepublik, planen Entführungen oder kaufen Waffen: Die Zahl der Verfahren ist bei der Staatsanwaltschaft für Extremismus und Terrorismus deutlich gestiegen. Der Generalstaatsanwaltschaft warnt vor einer zunehmenden Radikalisierung im Netz.

Die Zahl der Ermittlungsverfahren im Bereich Staatsschutz und Extremismus ist in den vergangenen fünf Jahren in Rheinland-Pfalz gestiegen. 2018 bearbeitete die Staatsanwaltschaft noch 35 Fälle, 2021 waren es 81, in diesem Jahr sind es bislang 68. Zu den Verfahren zählen Straftaten wie die Vorbereitung schwerer staatsgefährdender Gewalttaten oder die Anschaffung von Waffen. „Wir beobachten mit Sorge die wachsende Zahl von Personen, die die freiheitlich demokratische Grundordnung ablehnen, sagte der Koblenzer Generalstaatsanwalt Jürgen Brauer am Freitag in Mainz.

Dazu zählte er Gruppen wie die Reichsbürger- und Querdenkerszene oder sogenannte Prepper, die sich auf Katastrophen aller Art vorbereiten. Diese Personen ließen sich keinem gängigen politischen Spektrum mehr zuordnen. Brauer warnte vor einer zunehmenden Radikalisierung auf verschiedenen Plattformen im Netz. Derzeit arbeitet die Staatsanwaltschaft auch an neun Verfahren im Zusammenhang mit der Verwendung des Z-Symbols, das im Zuge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine auch über die Grenzen hinaus Verbreitung fand.

Wie sich Extremismus verändert hat

Früher habe es linken und rechten Extremismus gegeben, dann den religiösen, nun wisse man nicht immer Genaues über die Motivlage der Täter, sagte Justizminister Herbert Mertin (FDP). „Die Erscheinungsformen werden vielfältiger.“ Solche Fälle bearbeitet in Rheinland-Pfalz die Zentralstelle zur Bekämpfung von Terrorismus und Extremismus (ZeT). Zu deren fünfjährigem Bestehen haben Justizminister und Staatsanwaltschaft am Freitag in Mainz eine Bilanz gezogen.

Ursprünglich wurde die ZeT im Dezember 2017 bei der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz eingerichtet, weil die Ermittlungsverfahren im Bereich des Terrorismus und Extremismus stark angestiegen waren. Grund war vor allem das Erstarken der terroristischen Vereinigung „Islamischer Staat“ in Syrien und Irak ab 2014. Nach dem Attentat auf dem Berliner Breitscheidplatz im Dezember 2016 sollten auch in den Ländern zentrale Einheiten zur Verfolgung etwa von Gefährdern eingerichtet werden. Insgesamt arbeiten in Koblenz mittlerweile vier Staatsanwälte an den Themen - meist jenseits der öffentlichen Wahrnehmung.

Die Zahl der Verfahren im Bereich des Terrorismus ist in den vergangenen Jahren allerdings leicht gesunken. Die Zahl jener, die in den sogenannten Heiligen Krieg ziehen, sei nach dem Verlust des IS in Syrien und dem Irak zurückgegangen., sagte Brauer. Mittlerweile handele es sich hauptsächlich um Fälle der Mitgliedschaft in ausländischen terroristischen Vereinigungen, sagte Brauer. Trotzdem der IS zurückgedrängt sei, stelle der religiöse Extremismus und Fanatismus die Behörden auch in künftig vor Herausforderungen, sagte Brauer. „Der IS ist eben nicht besiegt.“ Es bleibe offen, ob neue Anzugspunkte entstünden.

Die Verfahren gegen nach Syrien ausgereiste und zurückgekehrte Männer und Frauen gestalteten sich oft sehr schwierig. „Ausgereiste Personen sind für uns in der Regel eine Blackbox“, erklärte Oberstaatsanwalt Christopher do Paco Quesado. Man wisse zunächst auch nicht, ob sie sich an Kämpfen im Ausland beteiligen wollten oder gegebenenfalls sogar Attentate in Deutschland planten.

Ermittlungen gegen die Chatgruppe „Vereinte Patrioten“

Die ZeT hatte vor einigen Monaten auch die Ermittlungen gegen Verantwortliche der Chatgruppe „Vereinte Patrioten“ übernommen. Diese hatten unter anderem die Entführung des Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach und Anschläge auf die deutsche Stromversorgung geplant. Nach erfolgreichen Ermittlungen hatte zuletzt die Bundesanwaltschaft den Fall übernommen.