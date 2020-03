Gesundheit : Zahl der Infizierten in Trier-Saarburg steigt sprunghaft an

Trier Die Zahl der Coronainfizierten in der Region steigt weiter an. Allein im Kreis Trier-Saarburg ist die Zahl am Wochenende auf acht gestiegen. Bislang gab es keine Fälle.

Immer mehr Menschen in der Region erkranken an Corona. Allein in Trier-Saarburg wurden am Wochenende acht neue Fälle registriert. Bislang gab es dort keine Infizierten. In Trier ist die Zahl von drei auf sechs gestiegen. Allen Erkrankten geht es gut, wie ein Sprecher der Kreisverwaltung Trier-Saarburg volksfreund.de-Information mitteilte. Keiner wird stationär behandelt.