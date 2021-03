Pandemie : Zahl der Neuinfektionen in der Region steigt wieder

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt wieder. Foto: dpa Foto: dpa/Robert Michael

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt in der Region und auch landesweit wieder an. Erstmals seit Tagen liegt die Inzidenz in Rheinland-Pfalz wieder über 50. Ist dies drei Tage in Folge der Fall, müssten die Geschäfte an einigen Orten wieder schließen.

War es das mit der entspannten Corona-Lage in der Region? Das Landesuntersuchungsamt (Lua) meldet eine deutliche Steigerung bei den Neuinfektionen. Sowohl in der Region als auch im Land. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz in Rheinland-Pfalz kletterte zum ersten Mal seit über eine Woche wieder über 50.