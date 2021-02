Pandemie : Zahl der Neuinfektionen in der Region steigt erneut an

Die Corona-Mutationen breiten sich in der Region weiter aus. Foto: dpa Foto: AP/dpa/NIAID-RML

Region Erneut steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen in der Region deutlich an. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in drei Kreisen deutlich über 50. Landesweit ist der Wert auf den niedrigsten Stand seit Monaten.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt in der Region derzeit vor allem in Trier-Saarburg und im Eifelkreis Bitburg-Prüm. War die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz dort noch zu Beginn der Woche vergleichsweise niedrig und deutlich unter dem Landesschnitt, ist die Zahl der Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in einer Woche in den beiden Kreisen in den vergangenen Tagen geradezu explodiert.

In Bitburg-Prüm stieg die Inzidenz heute auf 65 in Trier-Saarburg auf 67. Damit liegen beide Kreise deutlich über dem landesweiten Inzidenz-Wert, der heute auf knapp über 50 sank. In Trier liegt der Wert bei 42, in Bernkastel-Wittlich bei 30 und in der Vulkaneifel bei 85. Grund für den starken Anstieg im Eifelkreis und in Trier-Saarburg ist die Ausbreitung der Corona-Mutanten, die als infektiöser gelten.