Kriminalität : Panzerknacker auf Rekordjagd: Zahl der Geldautomatensprengungen steigt rapide an

Mitte Februar haben Unbekannte einen Geldautomaten in Daun (Vulkaneifelkreis) in die Luft gesprengt. Beute machten die Unbekannten nicht, aber der Sachschaden war groß. Foto: TV/Mario Hübner

Trier Seit Jahresbeginn vergeht kaum eine Woche, in der nicht irgendwo in Rheinland-Pfalz mindestens ein Geldautomat in die Luft gejagt wird. Warum steigen die Zahlen plötzlich so steil an? Und wie viele Täter werden eigentlich geschnappt?