Jobs für Grenzgänger Noch immer gibt’s in Luxemburg neue Jobs

Luxemburg · Der Jobzuwachs am Luxemburger Arbeitsmarkt verlangsamt sich auf plus 0,2 Prozent. Zudem verringert sich der Anteil deutscher Grenzgänger. In welchen Branchen noch neue Jobs geschaffen werden und welche Chancen es gibt.

07.10.2024 , 14:08 Uhr

Der Jobzuwachs in Luxemburg verlangsamt sich. Zudem sinkt die Zahl der deutschen Grenzgänger, während die der Franzosen zunimmt. Foto: dpa Foto: g_mehrw <g_mehrw@volksfreund.de>