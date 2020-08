Gesundheit : „Noch ist die Situation in der Region gut beherrschbar“

Schutzmaske tragen, Abstand halten: Lockerungen der Corona-Regeln wird es in Rheinland-Pfalz derzeit nicht geben. Foto: Getty Images/AnVr

Trier/Mainz Trierer Infektiologe ist nicht überrascht über steigende Zahl von Corona-Neuinfektionen.

Am zweiten Tag in Folge ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz über die 100er Marke gestiegen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat daher gestern die Notbremse gezogen. „Es wäre das völlig falsche Signal an die Bevölkerung, jetzt Lockerungen zu verkünden.“ Eigentlich sollte in der kommenden Woche die elfte Version der Corona-Schutzmaßnahmen verkündet werden, die dann ab 1. September in Kraft treten sollte.

Bevor die Zahl der Neuinfektionen wieder deutlich stieg, wurde erwartet, dass es weitere Lockerungen in Bezug auf Feiern und Veranstaltungen geben werde, dass also die Zahl der zugelassenen Teilnehmer erhöht werde. Bei privaten Feiern in öffentlichen genutzten Räumen oder in Gaststätten liegt die Grenze bei 75 Personen. Bei Veranstaltungen und Konzerten sind im Freien bis zu 350 Zuschauer erlaubt, im Inneren 150. Daran wird sich nun vorerst nichts ändern. Zunächst bis 15. September bleibt es bei den derzeit geltenden Vorgaben, sagte Dreyer gestern. Allerdings soll es wohl keine weiteren Einschränkungen geben. Das sei trotz steigender Fallzahlen aktuell nicht notwendig, hieß es dazu aus der Staatskanzlei. Das heißt, dass sich vorerst nichts an den Öffnungszeiten von Kneipen oder Restaurants ändern wird, ebensowenig an den Vorgaben, wie viele Personen dort bewirtet werden dürfen.

Auch an ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit etwa in den Abendstunden ist derzeit nicht gedacht. Es gebe bisher keine alkoholbedingten, „übermäßigen Verstöße gegen die Corona Bekämpfungsmaßnahmen“, heißt es dazu aus der Staatskanzlei. Einzelne Verstöße würden durch die Ordnungsbehörden geahndet und eingedämmt.

Der Internist und Infektiologe Rolf Mahlberg, Leitender Onkologe im Trierer Mutterhaus, hält es für nachvollziehbar und richtig, dass angesichts der wieder steigenden Zahl der Neuinfektionen weitere Lockerungen erst einmal ausgesetzt werden. Dass es erneut zu mehr Infektionen kommt, sei zu erwarten gewesen. „Das ist nicht überraschend“, sagt der Mediziner. Hauptsächlich seien es derzeit Reiserückkehrer, bei denen Neuinfektionen festgestellt würden. Mahlberg plädiert daher an die Eigenverantwortung aller, die sich in Risikogebieten aufgehalten haben, sich auch tatsächlich testen zu lassen und solange bis ein eindeutig negatives Testergebnis vorliegt, in Quarantäne zu bleiben. Landrat Brechtel, stellvertretender Vorsitzende des Landkreistags appellierte an die Bürger, sich nach jeder Auslandsreise – auch in Nicht-Risikogebiete – freiwillig testen zu lassen.

Von rund 8000 an den Corona-Teststationen in Trier und Bitburg bis Dienstag getesteten Personen waren laut rheinland-pfälzischem Gesundheitsministerium zwölf Befunde positiv, davon seien fünf Personen aus einem Risikogebiet gekommen.

Neben durch Reisen eingeschleppte Infektionen sind es wohl auch private Zusammenkünfte, bei denen es verstärkt zu Ansteckungen kommt. „Die Infektionsketten zeigen, dass sich das Virus am leichtesten verbreitet, wenn viele Menschen längere Zeit in geschlossenen Räumen und unmittelbarer Nähe beieinander sind“, sagt eine Sprecherin des Corona-Kommunikationsstabs der Landesregierung. Das bestätigt auch der Mediziner Mahlberg. Private Feiern und Zusammenkünfte von Glaubensgemeinschaften seien momentan weitere Ursachen für Neuinfektionen.