Fragen und Antworten Die Zecken sind los – Wieso man im Mai besonders aufpassen muss

In Deutschland ist vor allem der Süden betroffen: In Baden-Württemberg und Bayern ist das Risiko höher als beispielsweise im Norden, sich mit FSME zu infizieren. Auch in Südhessen, im südöstlichen Thüringen und in Sachsen ist die Gefahr tendenziell höher. Vereinzelte Risikogebiete gibt es in Mittelhessen, im Saarland, in Niedersachsen und in Rheinland-Pfalz.