Fragen und Antworten : Die Zecken sind los – Welche Krankheiten sie übertragen können und wie man sich schützt

Trier Die Temperaturen steigen und damit auch die Gefahr, von einer Zecke gestochen zu werden. Für eine Infektionskrankheit werden in Deutschland sogar Risikogebiete ausgewiesen - auch in Rheinland-Pfalz.

Sie sind klein, leicht zu übersehen und setzen sich gerne an Stellen wie Achseln oder Kniebeugen fest: Zecken. Im hohen Gras oder Gebüsch lauern sie auf Mensch und Tier. Wer also demnächst öfter draußen unterwegs ist, sollte einiges beachten. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Wann gibt es Zecken?

Zwar kann man Zecken nach Art und Stadium das ganze Jahr über finden, doch im Frühling und Herbst werden die Tiere besonders aktiv.

Welche Krankheiten können Zecken übertragen?

Zecken können viele verschiedene Infektionskrankheiten auf den Menschen übertragen. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) treten in Deutschland die Borreliose und die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) besonders häufig auf. Weitere Erkrankungen wie die humane granulozytäre Anaplasmose, die Babesiose oder verschiedene Rickettsiosen wurden bislang nicht oder nur selten beobachtet.

Borreliose kann verschiedene Organsysteme betreffen, insbesondere die Haut, das Nervensystem und die Gelenke. Laut dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium ist sie mit Abstand die häufigste durch Zecken übertragene Krankheit in Rheinland-Pfalz.

Die Viruserkrankung FSME wird vom gemeinen Holzbock übertragen und kann lebensbedrohlich sein.

Welche Zeckenarten gibt es?

Die häufigste Zeckenart ist der gemeine Holzbock, aber auch andere Arten haben mittlerweile ihren Weg nach Deutschland gefunden.

Darunter zählt zum Beispiel die Gattung Hyalomma, die in Teilen Asiens und Afrikas sowie in einigen Regionen Südosteuropas verbreitet ist. Die Tiere sind etwa doppelt so groß wie die heimische Art und können gefährliche Krankheitserreger in sich tragen, so wie das Krim-Kongo-Virus, das zum Krim-Kongofieber führt (Virusinfektion mit hoher Sterblichkeit). Seit 2007 werden immer mal wieder Hyalomma-Zecken in Deutschland gefunden.

2018 wurden insgesamt 19 Tiere aus acht unterschiedlichen Bundesländern (Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Berlin, Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz) zur Untersuchung ans RKI geschickt.

Auwaldzecken hingegen befallen Menschen nur selten. Nahe der polnischen Grenzen gibt es zwar stabile Populationen, aber eine Übertragung von Krankheitserregern auf den Menschen ist bisher nicht bekannt.

Wo gibt es FSME-Risikogebiete in Deutschland?

Das RKI bewertet alle Landkreise in Deutschland nach ihrem FSME-Risiko. Wenn ein Landkreis innerhalb eines Fünf-Jahres-Zeitraums mindestens fünf FSME-Fälle hatte, zählt es als Risikogebiet, ab 25 Fällen zu einem Hochrisikogebiet.

In Deutschland ist vor allem der Süden betroffen: In Baden-Württemberg und Bayern ist das Risiko höher als beispielsweise im Norden, sich mit FSME zu infizieren. Auch in Südhessen, im südöstlichen Thüringen und in Sachsen ist die Gefahr tendenziell höher. Vereinzelte Risikogebiete gibt es in Mittelhessen, im Saarland, in Niedersachsen und in Rheinland-Pfalz.

Laut RKI sind jedoch selbst in FSME-Risikogebieten nur wenige Zecken mit dem FSME-Virus infiziert.

Wie sieht es in Rheinland-Pfalz beziehungsweise in der Region Trier aus?

In Rheinland-Pfalz ist der Landkreis Birkenfeld seit 2001 als einziger ein FSME-Risikogebiet: In Idar-Oberstein sind zunächst drei Fälle innerhalb eines Jahres aufgetreten, insgesamt gab es zwischen 2001 und 2009 neun Fälle.

Aktuell ist kein Landkreis in der Region Trier als Risikogebiet eingestuft.

Wie kann man sich vor Zecken schützen?

Da die Tiere meist auf Grashalmen, im Unterholz oder im Gebüsch sitzen, ist es ratsam, geschlossene Kleidung zu tragen, das heißt feste Schuhe, lange Hosen und lange Ärmel. Wer die Hosenbeine in die Socken steckt, kann sich zusätzlich schützen.

Inzwischen gibt es auch Insekten- und Zeckenabwehr-Mittel, die als Spray oder Lotion auf die Haut aufgetragen werden können. Diese bieten jedoch keinen umfassenden Schutz.

Nach einem Spaziergang in der Natur sollte der Körper auf Zecken abgesucht werden. Die Tiere setzen sich besonders gern am Haaransatz, an den Ohren, am Hals, in den Achseln, Armbeugen, im Bauchnabel, in der Kniekehle oder im Genitalbereich fest. Auch Haustiere wie Katzen oder Hunde sollten nach einem Besuch im Freien untersucht werden.

