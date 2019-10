Zeitumstellung : Wieder einmal wird an der Uhr gedreht – aber wie oft noch?

Trier Ob die Zeitumstellung abgeschafft wird, steht noch nicht fest. Ein Experte sagt: Sie kann weg. Deutschland und Luxemburg haben sich noch nicht entschieden.

„Wird heute Nacht zum letzten Mal an der Uhr gedreht?“ So lautete vor einem Jahr die Schlagzeile an dieser Stelle. Damals sah es so aus, als würde die zweimal im Jahr stattfindende Uhrumstellung abgeschafft. Bei einer öffentlichen Befragung, an der sich 4,6 Millionen Menschen in der ganzen EU beteiligten, sprachen sich 84 Prozent für das Ende der Zeitumstellung aus. Allerdings stellten 4,6 Millionen Teilnehmer weniger als ein Prozent der EU-Bevölkerung dar. Und allein drei Millionen von ihnen kamen aus Deutschland.