Auszeichnung für Weingut Mühlenhof Bollig: So geht Inklusion in der Ausbildung

Ronja Neuhof macht beim Rebschnitt kaum jemand so schnell etwas vor. Die 18-jährige ist im zweiten Lehrjahr zur Winzerin – und im Wingert ist die junge Frau mit Herzblut bei der Sache. „Man sieht, dass was passiert“, sagt sie. Ihr Chef Carsten Bollig ist voll des Lobes. In Ronjas Schulpraktikum hat der Winzermeister aus Maring-Noviand erkannt: „Ich habe selten jemanden gesehen, der den Rebschnitt so schnell verstanden hat wie sie. Dabei ist das die Königsklasse in der Ausbildung zum Winzer“, weiß das Mitglied im Prüfungsausschuss der Landwirtschaftskammer.