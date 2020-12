Aktion : Zu Weihnachten sagen wir herzlich Danke!

Region Polizisten, Corona-Bekämpfer, Politiker – in den nächsten Tagen sind bei uns Helferinnen und Helfer im Blick.

Die Weihnachtszeit ist in diesem Jahr eine besondere – und dies wollen wir nicht überspielen. Vielen Menschen fehlt heute und in den nächsten Tagen der Austausch, das Reden, schlichtweg die Nähe. Die großen Nachrichten prägte 2020 vor allem die Corona-Pandemie, in unserer Region zudem das schreckliche Verbrechen vom 1. Dezember.

Sollen wir dann fröhlich in der Zeitung feiern? Oder sollen wir eine sehr ruhige Ausgabe entstehen lassen? Wir haben uns zu etwas Anderem entschieden und hoffen, Sie empfinden dies als angemessen. Wir sagen auf den ersten zwei Seiten Menschen Danke. Viele von ihnen mussten wir überreden, sich hier zu zeigen. Denn es sind Männer und Frauen, die helfen, die aber oft nicht im Rampenlicht stehen und dieses nicht suchen. Natürlich hätten wir Tausende andere Bürgerinnen und Bürger auswählen können – alle hier Abgebildeteten stehen daher stellvertretend für alle engagierten Menschen in unserer Region, die helfen und etwas bewegen wollen. Ihnen allen sagen wir Danke! Und dies bewusst an den Festtagen, an denen es um Liebe und Zusammenhalt geht.