Trier Die Klinik in Trier erfüllt nicht die erforderlichen Bedingungen und darf keine schwerkranken Kinder und Jugendlichen behandeln. Der Förderverein spricht von einer „unerträglichen Situation“ – und appelliert an die Politik.

Noch immer können keine an Krebs erkrankten Kinder und Jugendlichen, die eine stationäre Chemotherapie benötigen, im Trierer Mutterhaus behandelt werden. Seit über einem Jahr gibt es einen Aufnahmestopp auf der dortigen Kinderkrebsstation, der einzigen in der Region. Grund: Personalmangel.

Und daran hat sich, seitdem im vergangenen November die zu dieser Zeit bereits seit Monaten bestehenden Probleme öffentlich wurden, nichts geändert. „Wir können weiterhin keine stationäre Therapie für Kinder anbieten, die akut eine schwere Chemotherapie benötigen. Notfälle können wir aber natürlich immer hier in Trier behandeln“, sagt Wolfgang Thomas, Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin des Trierer Mutterhauses. Betroffen davon seien zehn bis 15 Kinder und Jugendliche pro Jahr. Diese werden seit dieser Zeit vor allem an der Uniklinik im saarländischen Homburg behandelt.

Laut rheinland-pfälzischem Gesundheitsministerium erfüllt die Kinderkrebsstation des Mutterhauses derzeit nicht die Anforderungen des Gemeinsamen Bundesausschusses, dem höchsten Entscheidungsgremium im deutschen Gesundheitssystem. Demnach sind drei auf Blutkrebs spezialisierte Kinder- und Jugendmediziner für eine solche Station erforderlich. Momentan sind im Mutterhaus aber nur zwei solcher Spezialisten beschäftigt. Eine der Ärztinnen befindet sich derzeit in Mutterschutz.

Der Zustand auf der Station habe sich nicht gebessert, er sei schlimmer geworden, sagt Eugen Schuh. Er ist Vorsitzender des Fördervereins krebskranker Kinder in Trier. Dieser unterstützt betroffene Familien. „Die Situation ist unerträglich. Offenbar gelingt es dem Mutterhaus nicht, für entsprechenden Nachwuchs zu sorgen“, sagt Schuh. Er appelliert unter anderen an die Politik, sich dafür einzusetzen, „damit Trier wieder eine funktionierende Kinderkrebsstation erhält“.

Aus dem Gesundheitsministerium in Mainz heißt es dazu, man stehe in enger Abstimmung mit der Geschäftsführung des Mutterhauses und unterstütze „das intensive Bemühen des Klinikums“. Die stationäre Versorgung von krebskranken Kindern und Jugendlichen sei durch die Kooperation mit der Uniklinik in Homburg sichergestellt, sagt eine Ministeriumssprecherin.