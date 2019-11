Kostenpflichtiger Inhalt: Gesundheit : Zutritt nur für geimpfte Kinder

ARCHIV - 21.11.2018, Bayern, Würzburg: Eine Spritze die mit dem Namen des Vierfach-Grippeimpfstoff Influvac Tetra gekennzeichnet ist, liegt auf einem Impfpass. Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) äußert sich am 22.11.2019 zu den Impfwochen in Niedersachsen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa +++ dpa-Bildfunk +++. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Trier Die Masern-Impfpflicht sorgt für einen Mehraufwand in Kitas und Grundschulen. Gegner müssen überzeugt werden.

Der Bundestag hat kürzlich mit großer Mehrheit eine Impfpflicht gegen Masern verabschiedet. Ohne entsprechenden Nachweis dürfen Kinder ab März nicht mehr in der Kita angemeldet werden. Auch bei der Anmeldung in der Grundschule muss künftig der Impfpass vorgelegt werden. Faktisch ist mit dem Bundestagsbeschluss aber nicht nur eine Masern-Impfpflicht eingeführt worden, sondern auch eine Pflicht, die Kinder gegen Mumps und Röteln impfen zu lassen.

Denn laut Bundesgesundheitsministerium gibt es derzeit in Deutschland keinen zugelassenen Einfach-Impfstoff gegen Masern. Es stünden ausschließlich Kombinationsimpfstoffe gegen Masern-Mumps-Röteln beziehungsweise gegen Masern-Mumps-Röteln-Windpocken zur Verfügung. „Wer nach dem Gesetzentwurf zu einer der verpflichteten Personengruppen gehört, muss sich auch dann gegen Masern impfen lassen, wenn hierfür nur Kombinationsimpfstoffe zur Verfügung stehen“, so das Ministerium auf seiner Internetseite.

Das Gesetz sieht vor, dass alle Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr beim Eintritt in die Schule oder den Kindergarten die von der Ständigen Impfkommission empfohlenen zwei Masern-Impfungen vorweisen müssen. Auch wenn die Kinder etwa durch eine Tagesmutter betreut werden, müsse ein Nachweis über die Masernimpfung erfolgen, so das Ministerium. Die Impfpflicht gilt aber nicht nur für Kinder, sondern auch für die Beschäftigten in Kita, Schulen oder auch in Kliniken und Pflegeeinrichtungen.

Für die katholische Kita gGmbH in Trier bedeutet das, dass der Impfstatus aller 3500 Erzieher überprüft werden müsse, sagt Pia Khoilar von der Trägergesellschaft, zu der über 150 Einrichtungen gehören. Sie erwartet durch die Impfpflicht einen erheblichen Mehraufwand. So bräuchten die Elterngespräche vermutlich viel Zeit. Vor allem wohl die Gespräche mit Eltern, die ihre Kinder nicht impfen lassen wollten.

Der Leiter des Trierer Gesundheitsamtes, Harald Michels, sprach kürzlich gegenüber unserer Zeitung von einer „nicht zu vernachlässigenden Zahl“ von Impfgegnern in der Region. Diese müssen durch das neue Gesetz nun von den Kita- oder Grundschulleitungen überzeugt werden, ihre Kinder impfen zu lassen. Ansonsten drohen ihnen Strafen. Sie begehen nämlich eine Ordnungswidrigkeit, wenn die Kinder ungeimpft in der Grundschule anmelden. Bis zu 2500 Euro könnten dann künftig fällig werden.

Konkret bedeutet das, wenn bei der Anmeldung in Kita oder Grundschule keine ausreichende, also zweifache Masernimpfung nachgewiesen werden kann, eine Meldung an das jeweilige Gesundheitsamt erfolgt. Von dort werden die betreffenden Eltern dann zu einem Impfgespräch eingeladen. Dabei könne der Impfstatus überprüft werden, sagt Michels. Denn falls die Kinder vorher bereits eine Maserninfektion durchgemacht hätten, bestehe ausreichender Schutz vor Neuerkrankungen, eine Impfung sei dann nicht notwendig. Dann werde den Eltern dies auch so bescheinigt. Sollte eine Impfung nötig sein und sich die Eltern auch bei dem Gespräch im Gesundheitsamt weigern, diese durchführen zu lassen, erfolge wohl eine Meldung an das zuständige Ordnungsamt, von wo dann der Bußgeldbescheid komme, sagt Michels.

Ungeimpften Kita-Kinder kann künftig der Besuch der Einrichtung verweigert werden. Allerdings besteht für Kinder ab zwei Jahren ein Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz. Was aber ist dieser Rechtsanspruch wert, wenn ungeimpften Kinder die Anmeldung in der Kita verweigert wird? Diese Fragen stellen sich derzeit die kommunalen Spitzenverbände in Rheinland-Pfalz. Es sei noch ungeklärt, ob der Rechtsanspruch für ein ungeimpftes Kind für das gesamte Kita-Jahr verfällt oder nur bis zu dem Zeitpunkt der Impfung, heißt es in der Stellungnahme der Verbände.

Laut der Krankenkasse Barmer werden viele Rheinland-Pfälzer die Auswirkungen des neuen Gesetzes zu spüren bekommen. Nach Angaben des kürzlich vorgestellten Impfreports der Kasse war 2017 jeder fünfte Zweijährige nicht vollständig gegen Masern geimpft.