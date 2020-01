Trier Der Bauernverband wählt am Donnerstag eine neue Spitze: Gegen Amtsinhaber Michael Horper (62) tritt Herausforderer Marco Weber (44) an. Der TV hat beide Kandidaten über ihre Ziele befragt – das große Doppelinterview gibt es hier.

Gibt es einen Machtwechsel an der Spitze des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau? Oder wird sich der aus Üttfeld im Eifelkreis Bitburg-Prüm stammende Präsident Michael Horper am Donnerstag gegen seinen Herausforderer Marco Weber (Lissendorf/Vulkaneifel) durchsetzen? Aus regionaler Sicht dürfte das die spannendste Personalie in der kommenden Woche sein. Der Verband vertritt die Interessen von immerhin 17 500 Landwirten und Winzern aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz.