Pandemie : Zwei Patientinnen aus der Region sterben an Corona-Infektion

Foto: dpa/Oliver Berg

Daun/Wittlich In der Vulkaneifel ist am Freitag eine 66-jährige Frau an den Folgen der Coronavirus-Infektion gestorben. Zuvor war bekannt geworden, dass eine 90-Jährige aus dem Landkreis Bernkastel-Wittlich in Bayern gestorben ist.



Eine 66-jährige Patientin aus dem Landkreis Vulkaneifel, die mit dem Corona-Virus infiziert war, ist im Marienhaus-Klinikum Eifel in Gerolstein gestorben. Die Patientin habe an multiplen Vorerkrankungen gelitten, teilte die Kreisverwaltung in Daun mit.