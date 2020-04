Tourismus: Zwei regionale Jugendherbergen vor dem Aus

Trier Häuser in Bollendorf und Traben-Trarbach stehen vor der endgültigen Schließung.

Den derzeit geschlossenen Jugendherbergen brechen wegen der Corona-Krise die Einnahmen weg. Jetzt stehen sogar sechs der 45 Häuser in Rheinland-Pfalz und dem Saarland vor dem endgültigen Aus, darunter Bollendorf und Traben-Trarbach. Das bestätigte der Vorsitzende des Verbands der Jugendherbergen, Jacob Geditz, unserer Zeitung. Die Häuser seien in die Jahre gekommen und müssten saniert werden. Dazu fehle aber nun das Geld, sagte Geditz unter Verweis auf absehbare Einnahmeverluste von 12,5 Millionen Euro. Eine solch existenzbedrohende Situation habe er in 33 Jahren Verbandsarbeit noch nicht erlebt, meint Geditz.